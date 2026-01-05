  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Javier Lamarque: Habrá apoyos para comisarías

El alcalde adelantó que se reunirá con comisarios y comisarias para hacer una evaluación de la situación que se vive en el área rural de Cajeme

Ene. 05, 2026
Javier Lamarque: Habrá apoyos para comisarías

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, adelantó que próximamente se reunirá con los comisarios, comisarías y delegados para hacer una revisión de la situación que se vive en la zona rural del municipio; asimismo, destacó que este año se contemplan algunos apoyos extraordinarios para mejorar las condiciones de vida en las comunidades.

"Las comunidades, comisarías y delegaciones son parte integral del municipio, por supuesto que cada año hay un gasto administrativo para cada comunidad y también existe un gasto que es operativo. Pero adicionalmente hay algunas obras que se van a llevar adelante para el mejoramiento del bienestar de nuestras comunidades, sí está contemplado este apoyo, pronto me voy a reunir con los comisarios para hacer una evaluación de la situación y seguir avanzando", explicó.

En las comisarías y delegaciones existen problemáticas que se encuentran pendientes de una solución definitiva. En el caso de Pueblo Yaqui, la comisaria Rosario Valdéz ha mencionado en distintas ocasiones que se requiere ampliar el cementerio, para lo cual ya existe un proyecto.

Por su parte, el comisario Ricardo Moreno, de Esperanza, ha destacado que hay más de 100 casas abandonadas que se busca clausurar mientras los dueños de las propiedades toman acciones al respecto. Esto, debido a que se les da un mal uso por parte de personas con adicciones o en situación de calle.

Al respecto, reiteró que siguen las gestiones ante el gobierno municipal, para ver de qué manera se puede proceder para dar una solución a esta problemática.

El año pasado se pudieron en marcha obras de pavimentación de calles en la zona rural de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Trasladan a Estados Unidos a uno de los menores afectados por incendio
Ciudad Obregón

Trasladan a Estados Unidos a uno de los menores afectados por incendio

Enero 05, 2026

El joven de 12 años será atendido por la fundación Shriners en Sacramento California

Dona Club de Leones medicamentos a Cruz Roja
Ciudad Obregón

Dona Club de Leones medicamentos a Cruz Roja

Enero 04, 2026

La agrupación reiteró su compromiso de realizar esta campaña de manera mensual

Analizan ruta especial para tráilers
Ciudad Obregón

Analizan ruta especial para tráilers

Enero 04, 2026

El Ayuntamiento de Cajeme busca alternativas para que las unidades de carga pesada no afecten las calles interiores de colonias