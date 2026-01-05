Javier Lamarque: Habrá apoyos para comisarías

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, adelantó que próximamente se reunirá con los comisarios, comisarías y delegados para hacer una revisión de la situación que se vive en la zona rural del municipio; asimismo, destacó que este año se contemplan algunos apoyos extraordinarios para mejorar las condiciones de vida en las comunidades.

"Las comunidades, comisarías y delegaciones son parte integral del municipio, por supuesto que cada año hay un gasto administrativo para cada comunidad y también existe un gasto que es operativo. Pero adicionalmente hay algunas obras que se van a llevar adelante para el mejoramiento del bienestar de nuestras comunidades, sí está contemplado este apoyo, pronto me voy a reunir con los comisarios para hacer una evaluación de la situación y seguir avanzando", explicó.

En las comisarías y delegaciones existen problemáticas que se encuentran pendientes de una solución definitiva. En el caso de Pueblo Yaqui, la comisaria Rosario Valdéz ha mencionado en distintas ocasiones que se requiere ampliar el cementerio, para lo cual ya existe un proyecto.

Por su parte, el comisario Ricardo Moreno, de Esperanza, ha destacado que hay más de 100 casas abandonadas que se busca clausurar mientras los dueños de las propiedades toman acciones al respecto. Esto, debido a que se les da un mal uso por parte de personas con adicciones o en situación de calle.

Al respecto, reiteró que siguen las gestiones ante el gobierno municipal, para ver de qué manera se puede proceder para dar una solución a esta problemática.

El año pasado se pudieron en marcha obras de pavimentación de calles en la zona rural de Cajeme.