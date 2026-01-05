  • 24° C
Ciudad Obregón

Itson anuncia nuevas carreras para el 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora ha logrado sostener una ampliación de su matrícula en los últimos años

Ene. 05, 2026
La universidad actualmente ofrece 64 programas educativos y ha sumado diferentes carreras enfocadas a la salud, ciencias sociales, ingenierías, entre otros
Como parte de su plan estratégico de crecimiento y con miras a continuar expandiendo su matrícula estudiantil, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) anunció dos nuevas licenciaturas y una maestría para 2026.

Jaime Garatuza Payán, vicerrector académico de la universidad, explicó que se trata de la licenciatura en Comunicación Digital que arrancará este año en Guaymas, con miras a traerla al campus Obregón en 2027, así como la licenciatura en Nutrición aprobada para Guaymas, Obregón y Navojoa, y la maestría en Educación Transdisciplinaria.

La convocatoria para esta oferta académica se lanzará en febrero de este año y cerrará en mayo su primera etapa para iniciar en agosto y septiembre, integrándose al calendario regular del resto de las carreras.

CRECIMIENTO Y MATRÍCULA DEL ITSON

Estos nuevos programas académicos contemplan recibir un promedio de 150 nuevos estudiantes, que reforzará la tendencia de crecimiento de la universidad, luego de haber recibido un récord de 19 mil 555 estudiantes el semestre pasado.

Garatuza Payán destacó que el Itson se ha consolidado como una de las principales alternativas de estudio, tras haber incrementado su matrícula de manera sostenida pese a que el número de egresados de preparatoria se ha mantenido, lo que muestra que cada vez más jóvenes voltean a ver la universidad.

 "Hemos incrementado el número de alumnos de manera consistente, a pesar de que el número de alumnos que egresa de preparatoria no ha aumentado, eso quiere decir que los jóvenes cada vez más están optando por estudiar en el Instituto Tecnológico de Sonora", destacó. 

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


