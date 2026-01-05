  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Lotería Nacional prepara sorteo del Día de Reyes

Este es uno de los primeros sorteos conmemorativos del año, en el que se tendrán sorteos importantes

Ene. 05, 2026
La comunidad sonorense tiene la tradición de participar en los sorteos tradicionales y especiales de la Lotería Nacional
La comunidad sonorense tiene la tradición de participar en los sorteos tradicionales y especiales de la Lotería Nacional

Con un premio mayor de 54 millones de pesos en cuatro series, este martes la Lotería Nacional celebrará el sorteo del Día de Reyes, en el que se espera una buena participación de la comunidad sonorenese con miras a repetir la buena racha del año pasado.

DETALLES DEL SORTEO Y PREMIOS OFRECIDOS

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, explicó que las personas que quieran probar suerte con el sorteo tienen hasta las 16:00 horas para comprar su cachito en los puntos de venta de Cajeme y el resto del estado.

Este sorteo no solo representa la tradición del festejo del Día de Reyes, sino la oportunidad de tener un impacto económico real en la región, con una bolsa de premios en la que destaca el mayor de 54 millones de pesos en cuatro series, que se divide en 13.5 millones por cada una, además que se amplía en premios secundarios, entre otros que se repartirán entre los participantes.  

El costo por cachito es de 60 pesos o mil 200 pesos por una serie completa que incluye 20 cachitos, los cuales todavía se encuentran a la venta en los diferentes puntos de la Lotería Nacional de Cajeme, así como el resto de Sonora.

imagen-cuerpo

PARTICIPACIÓN Y EXPECTATIVAS EN SONORA

El sorteo se llevará a cabo a las 20:00 horas de la Ciudad de México y puede seguirse por el canal de YouTube de la Lotería Nacional para conocer los ganadores.

Becheret Barraza recordó que el año pasado fueron más de 20 premios importantes de los diferentes sorteos que cayeron en Sonora y debido a la importante participación que se tiene por parte de los sonorenses, se espera que continúe. 

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Itson anuncia nuevas carreras para el 2026
Ciudad Obregón

Itson anuncia nuevas carreras para el 2026

Enero 05, 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora ha logrado sostener una ampliación de su matrícula en los últimos años

Secundaria Técnica 2 planea construir gimnasio de usos múltiples con inversión de 500 mil pesos
Ciudad Obregón

Secundaria Técnica 2 planea construir gimnasio de usos múltiples con inversión de 500 mil pesos

Enero 05, 2026

Los alumnos de la secundaria contarán con un espacio para realizar sus diferentes prácticas; se planea que esté listo este 2026

Arrancan pagos de programas Bienestar en Cajeme
Ciudad Obregón

Arrancan pagos de programas Bienestar en Cajeme

Enero 05, 2026

Los recursos ya se están viendo reflejados en las cuentas de los derechohabientes