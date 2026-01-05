Lotería Nacional prepara sorteo del Día de Reyes

Con un premio mayor de 54 millones de pesos en cuatro series, este martes la Lotería Nacional celebrará el sorteo del Día de Reyes, en el que se espera una buena participación de la comunidad sonorenese con miras a repetir la buena racha del año pasado.

DETALLES DEL SORTEO Y PREMIOS OFRECIDOS

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, explicó que las personas que quieran probar suerte con el sorteo tienen hasta las 16:00 horas para comprar su cachito en los puntos de venta de Cajeme y el resto del estado.

Este sorteo no solo representa la tradición del festejo del Día de Reyes, sino la oportunidad de tener un impacto económico real en la región, con una bolsa de premios en la que destaca el mayor de 54 millones de pesos en cuatro series, que se divide en 13.5 millones por cada una, además que se amplía en premios secundarios, entre otros que se repartirán entre los participantes.

El costo por cachito es de 60 pesos o mil 200 pesos por una serie completa que incluye 20 cachitos, los cuales todavía se encuentran a la venta en los diferentes puntos de la Lotería Nacional de Cajeme, así como el resto de Sonora.

PARTICIPACIÓN Y EXPECTATIVAS EN SONORA

El sorteo se llevará a cabo a las 20:00 horas de la Ciudad de México y puede seguirse por el canal de YouTube de la Lotería Nacional para conocer los ganadores.

Becheret Barraza recordó que el año pasado fueron más de 20 premios importantes de los diferentes sorteos que cayeron en Sonora y debido a la importante participación que se tiene por parte de los sonorenses, se espera que continúe.