Ciudad Obregón

Arrancan pagos de programas Bienestar en Cajeme

Los recursos ya se están viendo reflejados en las cuentas de los derechohabientes

Ene. 05, 2026
Los beneficiarios de los programas también pueden pagar en cajas de supermercados, además de hacer retiros en los cajeros bancarios para evitar hacer filas

Este lunes arrancó la primera dispersión de recursos del año de los programas de la Secretaría del Bienestar, en la que los derechohabientes ya ven reflejados los incrementos ajustados al 2026.

Las sedes de Cajeme tuvieron una asistencia importante de adultos mayores, mujeres de 60 años y personas con discapacidad, que su apellido inicia con la letra A.

Durante esta primera jornada, los derechohabientes confirmaron los nuevos montos que recibirán este año entre los que destacan la Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor es de 6 mil 400 pesos, Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos, Pensión Discapacidad es de 3 mil 300 pesos y Madres Trabajadoras mil 650 pesos.

Los recursos se depositan directamente a la tarjeta y pueden retirarse en cualquiera de los cajeros automáticos que se tienen en la ciudad y comisarías, o bien, acudir a la sucursal bancaria del Bienestar que operará de las 08:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes.

El calendario oficial establece que el operativo permanecerá hasta el 28 de enero, en el que se cubrirán todas las letras del abecedario.

¿EN QUÉ FECHAS SE REALIZARÁN LOS DEPÓSITOS?

Los pagos iniciaron con la letra A y continuarán el martes con letra B, miércoles y jueves la letra C y viernes las letras D a la F.

La siguiente semana arrancará con los depósitos para la letra G que se realizarán el lunes y martes, mientras que el miércoles será de la H a la K, jueves la letra L y el viernes la M.

El lunes 19 de enero seguirá concluirá los pagos de la letra M, en tanto que el martes será de la N a la O, el miércoles la P y la Q, seguido por jueves y viernes de la letra R.

Durante la última semana de la dispersión de los recursos se programó la letra S para el lunes, de la T a la V el martes y terminará el miércoles 28 de enero con las letras de la W a la Z.

