Secundaria Técnica 2 planea construir gimnasio de usos múltiples con inversión de 500 mil pesos

En busca de contar con infraestructura deportiva que responda a las necesidades de los alumnos y con miras a incrementar la matrícula estudiantil, la secundaria Técnica Número 2 proyectó la habilitación de un Gimnasio de Usos Múltiples en donde se encuentra actualmente el taller de torno, para lo que se requiere de una inversión aproximada de medio millón de pesos.

Víctor Mendoza Acuña, director del plantel, explicó que el taller de torno se encuentra en desuso y se tiene proyectado este año habilitar el gimnasio, aunque para ello se requiere primero la luz verde por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para dar de baja las máquinas existentes.

El proyecto ha sido complejo porque se tratan de bienes inmuebles y equipamiento costoso, aunque ya se han tenido acercamientos.

DETALLES DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO

"Ya fuimos a la Secretaría y les gustó mucho la idea, pero primero se necesita darlo de baja y todo lo que son bienes inmuebles tiene un procedimiento tardado, estamos esperando que nos den la autorización para hacerlo, lo que pasa es que tienen las máquinas y son muy costosas, entonces ese proceso tarda, indicó".

Una vez que la SEC le autorice el proyecto, la estrategia de financiamiento incluye la venta de las máquinas de torno para los primeros recursos, además de gestiones de patrocinios con asociaciones civiles, empresas o dependencias de gobierno.

IMPACTO EN ESTUDIANTES Y COMUNIDAD

El espacio contaría con un salón de clases equipado con tecnología deportiva, además de cancha con pasto sintético para realizar actividades y rutinas que beneficiaría de forma directa a los aproximadamente 800 estudiantes.

"Va a estar muy bien, lo vamos a habilitar y los alumnos van a tener los espacios para sus actividades, para que puedan realizar sus rutinas deportivas, además que habrá un salón equipado para que el maestro de educación física pueda dar sus clases".

Pese a los beneficios que tendría directamente a los estudiantes, este espacio no se limitaría a la comunidad escolar, agregó Mendoza Acuña, sino que se abrirá a la comunidad para que madres de familia tengan clases de Zumba, danza u otras actividades.