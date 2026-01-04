Dona Club de Leones medicamentos a Cruz Roja

Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud a los sectores más vulnerables de la comunidad, el Club de Leones de Ciudad Obregón continúa con su entrega mensual de medicamentos a la delegación local de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Obregón.

Se trata de una iniciativa que forma parte del programa permanente de colaboración entre ambas instituciones, cuyo objetivo principal es robustecer el inventario de medicamentos para atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos que acuden por atención médica de urgencia o consulta externa.

La agrupación, que también lleva a cabo chequeos de la vista gratuitos durante jornadas, destacó que este apoyo mensual que se da a Cruz Roja se logra gracias a las gestiones constantes de sus miembros y a la generosidad de diversos sectores que confían en la labor del club.

"Nuestra misión es servir, y no hay mejor forma de hacerlo que apoyando a una institución tan vital como la Cruz Roja, que es el primer frente de batalla en las emergencias de nuestra ciudad", comunicó Club de Leones.

El lote entregado incluye medicamentos de diversas categorías, entre los que se encuentran analgésicos y desinflamatorios, así como antibióticos, insumos básicos de curación, y medicamentos para el control de enfermedades crónicas.

Los insumos permiten reducir los costos operativos de Cruz Roja y asegurar que ningún paciente se quede sin el tratamiento básico necesario por falta de recursos.