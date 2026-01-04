Analizan ruta especial para tráilers

El gobierno municipal continúa en la búsqueda de alternativas para que los camiones de carga pesada no entren a las calles interiores de colonias como la Benito Juárez, pues causan daños a la pista de rodamiento, lo que a su vez afecta la movilidad por las mismas.

Entre estas alternativas, se ha planteado la posibilidad de crear una ruta nueva especial para este tipo de unidades, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal dijo que se encuentra en pláticas con las empresas involucradas de estos medios de transporte para llegar a un acuerdo definitivo. Provisionalmente, adelantó, podrían pasar por la calle Sufragio, donde se acondicionaría un acceso para la llegada del tráfico pesado a los almacenes de descarga.

Entre las negociaciones que se tienen, también se analiza la posibilidad de que los empresarios contribuyan con recurso para esta ruta. El año pasado hubo distintos reportes en las audiencias ciudadanas por daños a vialidades a causa del tránsito de unidades de carga pesada, principalmente en la colonia Benito Juárez.

Cabe señalar que en Cajeme ya hay calles específicas para el tránsito de estas unidades, como la calle 200, 6 de abril, Morelos, 300, calle Base, calle Jalisco, Carretera 15, calle 4, Sufragio, California, 5 de Febrero, Sinaloa, entre otras.

Unidades de carga pesada que circulen por calles interiores y causen daños pueden ser acreedoras a multas de entre 9 y 10 mil pesos.