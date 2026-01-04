  • 24° C
Quieren renovar flota de taxis en Obregón este año

Los grupos de taxis formarán las sociedades cooperativas para acceder a créditos que les permitan renovar sus carros

Ene. 04, 2026
Son alrededor de 157 taxistas que se constituirán en una sociedad cooperativa pertenecientes a las organizaciones de Obregón
Este mes se busca iniciar con el proceso de constituir una Sociedad Cooperativa de taxistas colectivos de Obregón que agrupará a cuatro organizaciones y les dará derecho a tener acceso a créditos para renovar la flotilla de carros este 2026, informó Reynaldo Castillo López.

El representante del gremio explicó que se trata de la Fundación Madrazo, Taxis Sevilla, Taxis Obson y Taxis Santa Fe que arrancarán en las siguientes semanas el proceso de constitución de una Sociedad Cooperativa que opere en el centro de Obregón con rumbo a las colonias.

Esa figura jurídica les dará la personalidad moral que permita acceder a créditos y ya se encuentran gestionando ante la autoridad local un apoyo para dar el enganche de carros nuevos, que se le regresaría en el tiempo establecido y se encuentran a la espera de una respuesta.

Importancia y apoyo del transporte colectivo en la ciudad

"Nos vamos a constituir en Sociedad Cooperativa para tener personalidad moral y tener derecho a créditos, ahorita estamos en espera de respuesta del presidente municipal para que el Ayuntamiento nos apoye con el enganche del vehículo, claro que el enganche se le regresaría en su momento, ya se le hizo la petición", afirmó.

Pese a que el transporte es competencia del estado, Castillo López dijo que las autoridades municipales pueden participar debido a que los taxistas colectivos ayudan a movilizar la comunidad hacia sus trabajos, escuelas y otros lugares, frente a la falta de camiones que atraviesa Obregón.

La participación de los taxistas colectivos en la economía local quedó manifiesta en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, prosiguió Castillo López, en que hubo menos camiones circulando por la ciudad y los usuarios solicitaron el servicio hacia los diferentes destinos.

"Quedó claro que la gente necesita del servicio de los taxis colectivos, por eso se necesita regularizarlo y que se le den los apoyos, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo", puntualizó.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


