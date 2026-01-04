Bienestar alerta a cuidar tarjetas bancarias

Con el arranque esta semana de la dispersión de recursos de los programas sociales, la Secretaría del Bienestar llamó a los derechohabientes a cuidar sus tarjetas bancarias y datos personales, sobre todo los adultos mayores que representan al sector más vulnerable.

Aunque ya empezaron a reflejarse algunos pagos durante el fin de semana los derechohabientes que empiezan con la letra A, este lunes se espera la publicación oficial de la calendarización de dispersiones y el personal de la Secretaría del Bienestar llamó a los derechohabientes a no dejarse engañar por estafadores o cajeros de supermercado mal intencionados que pudieran hacer mal uso de la tarjeta.

Entre las prácticas más comunes de fraude que se cometen en contra de los adultos mayores derechohabientes de la Secretaría del Bienestar es que hay alguien "cazando" en los cajeros automáticos esperando que lleguen para ofrecerles ayuda para robar sus datos bancarios o incluso cambiarles de tarjeta.

Prácticas comunes de fraude contra adultos mayores

Por ello es que se recomienda a los familiares a no dejar que acudan solos al cajero automático los adultos mayores, sobre todo por las tardes y noches, ya que eso pudiera representar un mayor riesgo para ellos.

Otro es que los cajeros de supermercados les cobran doble afirmando que la compra no pasó la primera vez, lo que ha ocasionado que haya adultos mayores que acudan a solicitar ayuda a la dependencia federal para aclarar esa situación.

"Que revisen que no les cobren doble, porque ha habido veces que dicen que no pasó y la vuelven a pasar, pero cuando se dan cuenta el cargo se les hizo dos veces", señala personal de la dependencia federal.

Por ello, se recomendó a los derechohabientes a estar al pendiente de su aplicación móvil, con lo que podrán verificar que no se les estén haciendo cargos no reconocidos y puedan acudir a aclarar cualquier situación a tiempo.