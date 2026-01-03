Esperan definiciones, vecinos de Urbi Villas del Real

Para el presente año, los vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Real esperan que haya definiciones de parte de los gobiernos estatal y federal en relación con el apoyo que están solicitando ara dar certeza a su patrimonio familiar, expresó el vicepresidente de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional, Enrique Valles Berrelleza.

El dirigente de la organización que aglutina a importante cantidad de vecinos recordó que durante 2025, las familias que habitan los cientos de viviendas, fueron sujetos de tres censos, uno de los cuales lo realizó la Secretaría del Bienestar federal, mientras que los otros dos los hizo la Secretaría del Bienestar pero del estado de Sonora e incluso, el primero de ambos estuvo dirigido personalmente por el titular de la dependencia, Fernando Rojo de la Vega.

Durante cada uno de estos registros, dijo, se les hizo saber que los mismos tenían como finalidad determinar cuántos vecinos estaban interesados en entrar a los diferentes programas de vivienda gubernamentales, pero después de eso ya no se han comunicado con ellos para darles a conocer algún resultado de los estudios.

Recordó que fue en febrero, cuando arrancó el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, evento llevado a cabo en Ciudad Obregón, que se abordó al gobernador Alfonso Durazo y posteriormente, en sus oficinas recibió a un grupo de integrantes de la organización, donde ofreció la posibilidad de incluirlos en las programas federal y estatal de la materia.

Mencionó, por otra parte, que durante la última semana de 2025 tuvo comunicación con el representante legal de la inmobiliaria ILT, quien le advirtió que, si no hay algún programa gubernamental para resolver la situación de las familias, se vendrán nuevos desalojos por parte de los juzgados.