Emplazan a empresa de seguridad privada en Sonora

Ene. 03, 2026
A partir del 31 de diciembre de 2025, la empresa de seguridad privada Pryse concluyó su contrato con el IMSS y Sector Salud en el estado de Sonora, y al parecer pretende no pagar la última quincena del año, además de irse sin liquidar al personal, muchos de los cuales tenían laborando de cuatro a cinco años, por lo que está siendo emplazada para este lunes a cumplir con la normatividad laboral, expuso Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM hizo saber que los supervisores de dicha empresa reaparecieron con nuevos uniformes, de una nueva compañía denominada Sepiver (que aún no cuenta con oficinas en Sonora), quienes están diciendo a los guardias que aún siguen en los centros de trabajo que ya no laboran para la misma empresa, pero tampoco van a ser liquidados.

Asimismo, están haciendo la invitación, sólo a algunos de los guardias, para ser recontratados, pero dejando por fuera de este proceso a aquellos de más de 60 años, así como a jubilados y pensionados, violando con ello la Ley Federal del Trabajo.

Mencionó que, dado que el IMSS en la entidad requiere de entre 400 y 600 guardias y que no cualquier compañía los tiene, es que están intentando recontratar de inmediato al personal que ya laboraba con Pryse, pero lo curioso es que sean los mismos supervisores los que están contratándolos, como si Sepiver fuera una filial de Pryse.

En Navojoa, dijo, se registró un altercado en el que un supervisor, de manera prepotente y grosera les dice a unas compañeras que no serán recontratadas, por haber tenido previamente problemas con ellas, comentó el entrevistado.

El emplazamiento a la citada empresa (Pryse), es en su domicilio de Hermosillo, con dirección en calle Quinta Mayor 72 colonia Las Quintas, y en los municipios en los que no cuenta con oficinas, será en el mismo lugar de trabajo, donde se está citando a los trabajadores a estar presentes a partir de las 8:00 de la mañana para exigir el pago del tiempo ya laborado durante la segunda quincena de diciembre y la liquidación a cada uno conforme a derecho, expresó Huidobro Cárdenas.

Para ello, dijo, se puso en contacto con el secretario general de la CTM en Hermosillo y diputado local, Óscar Ortiz, a quien se le pidió exhortar a la Secretaría de Trabajo, que vuelve de vacaciones el mismo lunes, para que haga su función en este caso.

Para concluir señaló que, en otras instituciones, como las casetas de cobro y el Poder Judicial, aparentemente sí continúa el contrato con Pryse, pues el personal no ha sido notificado de lo contrario.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

