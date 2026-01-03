Rehabilitación de la calle Flavio Borquez va al 80 por ciento

Los trabajos de rehabilitación y reforzamiento con la aplicación de concreto hidráulico en la calle Flavio Borquez llevan un avance de aproximadamente el 80 por ciento, siendo esta una obra que beneficiará principalmente a los habitantes de la colonia Prados de la Laguna, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Destacó que esta obra es clave para evitar la acumulación de agua en la zona, una problemática recurrente quienes residen en esta zona del municipio. Los avances, agregó, representa un paso significativo para garantizar mayor seguridad y bienestar a los vecinos.

"Se están haciendo trabajos de reforzamiento con concreto hidráulico, aquí se inunda, pero ya no va a pasar eso, ya no se van a hacer baches ni nada porque se está reforzando para evitar que la acumulación de agua en esta zona provoque daños al pavimento. Ya está prácticamente terminado este trabajo y seguimos avanzando", dijo.

El presidente municipal reiteró que seguirán los trabajos durante este nuevo año para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en Cajeme. Uno de los proyectos que podrían iniciar es el del reordenamiento y modernización del centro comercial de Ciudad Obregón, proyecto que ha sido anunciado en distintas ocasiones.

Actualmente las banquetas del primer cuadro de la ciudad se encuentran saturadas por estructuras y objetos que colocan vendedores ambulantes, lo que complica el paso de los peatones.

Otro proyecto al que se dará continuidad este 2026 es la construcción de una plaza multifuncional en donde estaba el Rastro Municipal viejo.