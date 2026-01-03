  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Llaman a no excederse con música a alto volumen en casas

Se trata de una problemática social recurrente en el municipio, no solo en temporada de fiestas

Ene. 03, 2026
Llaman a no excederse con música a alto volumen en casas

Un llamado hace la Dirección de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme para que las familias no se excedan con la música a alto volumen durante la madrugada, ya que esto se ha vuelto un problema persistente en algunas colonias del municipio, por las molestias que ocasiona a los vecinos.

Durante las fiestas del fin de año pudo observarse esta situación en distintas colonias, mientras que, en el informe de Contraloría Social, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, los cajemenses interpusieron 5 quejas ante el Módulo Informativo por esta causa.

OPTAN POR LA CONCIENTIZACIÓN

Carlos Cuen Miramontes, titular de Asuntos de Gobierno, explicó que, ante un caso de este tipo, lo primero que se hace es intentar concientizar a los responsables sobre las afectaciones que causan a los demás, para que no realicen esta actividad más allá de las 2:00 horas de la madrugada, que es en promedio el horario límite que establecen locales de eventos cuando se saca un permiso.

Sin embargo, en caso de que no haya una respuesta, hay sanciones que se aplican, mientras que también puede haber detenciones, dependiendo del caso en particular.

Respecto a las sanciones, pueden llegar a ser por un monto de 11 mil pesos, en caso de que las autoridades correspondientes así lo dictaminen, informó el titular de Asuntos de Gobierno.

Ante alguna situación de este tipo, las personas pueden denunciar ante en número de teléfono 911, para que se tomen acciones.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Evitan aglomeraciones en la UMF 1 del IMSS
Ciudad Obregón

Evitan aglomeraciones en la UMF 1 del IMSS

Enero 02, 2026

Las citas de los derechohabientes para 2026 se comenzaron a tramitar desde el mes de noviembre

Acuden cajemenses a revalidar sus placas 2026
Ciudad Obregón

Acuden cajemenses a revalidar sus placas 2026

Enero 02, 2026

Hacen largas filas contribuyentes cumplidos en la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón; suben costos de acuerdo a la inflación

Da mensaje positivo la presidenta Sheinbaum
Ciudad Obregón

Da mensaje positivo la presidenta Sheinbaum

Enero 02, 2026

La finalización al decreto de regularización de autos extranjeros da una visión de esperanza de que privilegiará la formalidad: Rosas