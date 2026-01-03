Llaman a no excederse con música a alto volumen en casas

Un llamado hace la Dirección de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme para que las familias no se excedan con la música a alto volumen durante la madrugada, ya que esto se ha vuelto un problema persistente en algunas colonias del municipio, por las molestias que ocasiona a los vecinos.

Durante las fiestas del fin de año pudo observarse esta situación en distintas colonias, mientras que, en el informe de Contraloría Social, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, los cajemenses interpusieron 5 quejas ante el Módulo Informativo por esta causa.

OPTAN POR LA CONCIENTIZACIÓN

Carlos Cuen Miramontes, titular de Asuntos de Gobierno, explicó que, ante un caso de este tipo, lo primero que se hace es intentar concientizar a los responsables sobre las afectaciones que causan a los demás, para que no realicen esta actividad más allá de las 2:00 horas de la madrugada, que es en promedio el horario límite que establecen locales de eventos cuando se saca un permiso.

Sin embargo, en caso de que no haya una respuesta, hay sanciones que se aplican, mientras que también puede haber detenciones, dependiendo del caso en particular.

Respecto a las sanciones, pueden llegar a ser por un monto de 11 mil pesos, en caso de que las autoridades correspondientes así lo dictaminen, informó el titular de Asuntos de Gobierno.

Ante alguna situación de este tipo, las personas pueden denunciar ante en número de teléfono 911, para que se tomen acciones.