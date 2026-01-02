Da mensaje positivo la presidenta Sheinbaum

La finalización, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, del decreto de regularización de autos de procedencia extranjera cuya estancia en el país es ilegal, viene a dar un mensaje positivo en el sentido de que, en lo sucesivo, en México se privilegiará a los negocios formales por sobre los informales y genera beneplácito en el sector de la comercialización de vehículos usados, indicó Efrén Rosas Leyva.

El residente de la Asociación de Comerciantes en Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauco) dijo que el mensaje que se manda, con la abrogación del decreto, va para los distintos sectores como el político, para los funcionarios de los distintos niveles de gobierno y para los ciudadanos, en cuanto a que de aquí en adelante se va a brindar el respaldo gubernamental a aquellos que invierten sus recursos y, sobre todo, que se va a privilegiar a los que generan las fuentes de empleo.

Lo anterior es importante porque de un tiempo a la fecha se venía comentando en el sector automotriz que, ante las fuertes cargas impositivas y los altos costos de operación, los propietarios de algunos negocios de autos usados en el municipio de Cajeme estaban pensando en hacer ajustes a su plantilla laboral, pero si el panorama cambia a partir de que mejoren las ventas con dicha derogación, los puestos de trabajo podrían mantenerse, e incluso aumentar, expuso.

Y es que no es algo muy agradable tener que liquidar a los trabajadores, porque la responsabilidad que tenían los despedidos tendría que ser dividida entre los que se quedan, porque al hacer recortes, estos últimos deben asumir responsabilidades que antes no tenían, expresó Rosas Leyva.

Señaló que, con la finalización del decreto, el cual ya no tenía razón de ser, se vislumbra que los empresarios del ramo pudieran seguir adelante a pesar de los vaivenes económicos que provocan una economía sin crecimiento.

Por último, hizo el llamado al gobierno federal para dejar de ser permisivos en las fronteras y poner orden al acabar con la corrupción en las aduanas, de manera que no sigan entrando vehículos de manera ilegal.