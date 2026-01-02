2026 inicia con cartelera de fenómenos astronómicos; serán visibles desde Cajeme

El 2026 arranca con un calendario de fenómenos astronómicos de interés que podrán ser apreciados por la comunidad de Cajeme e iniciará este fin de semana con la primera lluvia de meteoros del año, conocida como el máximo de las cuadrántidas.

Carlos Vega Amaya, profesor de Astronomía del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), informó que el arranque del año estará marcado por un calendario astronómico muy activo que abarca del 3 al 31 de enero.

"Arrancamos el 2026 con varios fenómenos astronómicos de interés. Estamos en pleno invierno en el hemisferio norte y los días siguen siendo cortos aquí, aunque las noches se van acortando cada vez más", dijo.

La cartelera astronómica arranca con la lluvia de meteoros el 3 y 4 de enero y aunque es un fenómeno esperado por la comunidad astronómica, el experto advirtió que el brillo de la luna dificultará la visibilidad del espectáculo celeste.

DETALLES SOBRE LA VISIBILIDAD DE PLANETAS Y FASES LUNARES

A la par con las lluvias de meteoros, ocurrirán eventos significativos como el que la tierra alcance su máxima proximidad con el sol, además de una conjunción de la luna con júpiter.

Los fenómenos celestes no se limitarán a la lluvia de meteoros y la proximidad de la tierra con el sol, sino que a partir del 10 de enero se empezará a notar menos la luna, lo que se conoce como cuarto menguante, hasta desaparecer completamente del cielo el 18, coincidiendo con su fase nueva para iniciar a crecer.

Por otro lado, Saturno será uno de los planetas que será visible a lo largo del mes y utilizando un telescopio serán apreciables sus anillos desde la tierra e irá perdiéndose en el horizonte conforme avancen los días.