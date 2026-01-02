Temen poseedores de "chuecos" ser criminalizados

Poseedores de autos "chocolate" tienen el temor de ser criminalizados, luego de que este día 1 de enero fue abrogado el decreto de regularización de dichas unidades de procedencia extranjera, manifestó el presidente nacional de Sippafa A.C., Fidel Lugo Ayala, quien llamó a la población a la tranquilidad, toda vez que no es esta la primera regularización, además que se continuará brindando el respaldo para evitar que se afecte el patrimonio familiar.

El dirigente desestimó que las autoridades en materia aduanera o policiales de los distintos órdenes de gobierno vayan a intentar llevar a cabo decomisos masivos de estos vehículos, y exhortó a los afiliados de su organización como de otras, a seguir como hasta ahora, bien documentados, para de esta manera cumplir con la ley y que no sean detenidos.

La noticia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, dijo, sorprendió a todos, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había hecho previamente una ampliación por la que dicho decreto concluiría el 30 de septiembre del presente año.

Consideró que esta decisión de la jefa de Ejecutivo federal podría tener su base en las irregularidades que se cometieron en algunos estados (exceptuando a Sonora), para meter al proceso vehículos que no cumplían con los requisitos originales.

Estimó que tal vez se dé oportunidad para que los miles de unidades de procedencia extranjera que aún están en el país, puedan ser importados posteriormente a través de alguna agencia aduanal.

Finalmente, hizo el llamado al gobierno federal a sellar las fronteras para evitar que ese tipo de vehículos sigan entrando sin control, y advirtió que como organización continuarán brindando el apoyo a los poseedores de estas unidades y si es necesario, realizarán las movilizaciones que desde hace más de 30 años han llevado a cabo cuando hay riesgo de daño al patrimonio de las familias, y mediante el cual se han logrado ocho procesos de regularización.