Amar y Servir cierra 2025 con más de 50 acciones a favor de niños en tratamiento oncológico

Al concluir el 2025, la asociación Amar y Servir presentó un balance de las actividades realizadas durante el año en beneficio de niños, niñas y adolescentes que luchan contra el cáncer y reciben tratamiento en Ciudad Obregón.

Desde los primeros días de 2025, se comenzó a organizar fiestas de cumpleaños para los menores, alcanzando más de 35 celebraciones al finalizar diciembre. Estas fiestas fueron posibles gracias al apoyo de generosos donantes que contribuyeron con pasteles, regalos, dulces, piñatas y recursos económicos para cubrir los gastos de los servicios. Además, varios locales de fiestas ofrecieron sus instalaciones de manera gratuita para llevar a cabo estos eventos.

César Omar Leyva, coordinador de la asociación, destacó que, además de los festejos, se llevaron a cabo cuatro grandes eventos para reconocer la valentía de los niños y sus familias. Entre ellos se incluyeron la conmemoración del Día del Cáncer Infantil en febrero, el Día del Niño, un evento especial para padres y madres, y la gran posada realizada recientemente.

Leyva mencionó que, en total, se logró recaudar más de 300 regalos, los cuales fueron distribuidos en distintos momentos del año. Además, expresó su agradecimiento por la colaboración de nuevos bienhechores que decidieron unirse a la causa de diferentes maneras.

NUEVOS BIENHECHORES

Entre estos, destacó al Diario del Yaqui, que ofreció un lugar especial para los niños en su festival del Día del Niño y se convirtió en un centro de recepción permanente de donativos. También agradeció a OBR en Bici y Club Yaquis, con quienes se realizaron actividades para seguir apoyando a los niños en tratamiento.

Con respecto al albergue "Un hogar fuera de casa", que acoge a niños y adultos foráneos que reciben tratamiento en Ciudad Obregón, Leyva señaló que, durante 2025, más de 20 pacientes fueron atendidos, algunos por unos días, otros por semanas, e incluso algunos por más de un mes. A todos se les brindó hospedaje gratuito y alimentación básica.

MÁS DE 5 AÑOS DE TRABAJO CONSTANTE

El coordinador de Amar y Servir subrayó que un hito importante de 2025 fue la celebración del quinto aniversario del equipo, el cual nació en 2020 en medio de la pandemia con el objetivo de generar sonrisas y hacer más llevadero el tratamiento para los niños y sus familias.

Leyva también reconoció la labor del personal del IMSS en Ciudad Obregón, desde los directivos hasta el personal de enfermería y trabajo social, con quienes se coordinan para realizar actividades dentro del hospital y llevar alegría a los niños internados.

"Este año hemos sumado más amigos a nuestra causa y estamos profundamente agradecidos con cada persona que ha confiado en nosotros. En 2026, el reto será seguir amando y sirviendo con el corazón, de manera que estos niños y sus familias sientan el verdadero acompañamiento, no solo por parte de los voluntarios, sino también de la comunidad que se une a nuestras actividades", afirmó Omar Leyva.

PREPARATIVOS PARA EL PRIMER EVENTO DEL 2026

Con el lema "Fuertes", Amar y Servir ya ha comenzado la organización de un homenaje a los niños y niñas que luchan contra el cáncer, en el marco del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil.

Se informó que se está preparando una caravana y un homenaje festivo, al igual que en años anteriores. Además, se llevará a cabo una campaña de concientización en escuelas y empresas, enfocada en la importancia de la detección temprana del cáncer como medio para aumentar las posibilidades de curación de los tipos de cáncer que afectan más frecuentemente a los niños.