Javier Lamarque: "En 2026 vendrán muchas cosas buenas"

Un feliz inicio de año desean a las familias el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano y la presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Martha Patricia Patiño; ambos destacaron que hubo avances positivos en 2025 para el bienestar de la ciudadanía, y adelantaron que se esperan cosas buenas para este 2026.

"Hemos llegado al término de un año en el cual aportamos nuestro esfuerzo para seguir avanzando en la transformación y bienestar de nuestro municipio, sin duda hay mucho por hacer, pero los pasos que hemos dado nos acercan a ese propósito. El soporte fundamental ha sido la unidad de nuestras familias y comunidad, esto mismo será la fortaleza que nos permitirá realizar las aspiraciones de bienestar familiar y colectivo. Nuestra tierra es generosa y estamos convencido que en 2026 vendrán muchas cosas buenas", expresó el presidente municipal.

Por su parte, Martha Patricia Patiño Fierro resaltó que el 2025 no estuvo exento de retos, los cuales se enfrentaron de manera optimista.

"Revisando lo que hemos hecho en 2025 podemos afirmar que en nuestra comunidad ha habido logros importantes, sin dejar de mencionar situaciones difíciles, pero que las hemos sabido enfrentar y superar", comentó.

Entre las prioridades de este 2026 se encuentran la atracción de inversiones, el rescate de calles y la implementación de obras para mitigar fugas de agua.