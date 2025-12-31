  • 24° C
Plan de Movilidad estima inversión millonaria para renovar rutas del transporte en Cajeme

Así se indica en el análisis financiero incluido en el Plan Integral de Movilidad Urbana, aprobado recientemente por el Cabildo de Cajeme

Dic. 31, 2025
Al menos un monto de poco más de 800 millones de pesos se requiere para modernizar algunas rutas del transporte público de Cajeme, indica un análisis financiero detallado dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana, el cual fue aprobado recientemente por el Cabildo.

En este apartado del documento en mención, cuyo objetivo principal es mejorar la movilidad vehicular y peatonal, se establece un monto por de más de 800 millones con relación a la modernización del trayecto de la Línea 7 del transporte urbano, incluidas las guarniciones, alcantarillado, terracerías, pavimento, paradas de autobús, alumbrado público, agua potable, banquetas, forestación, y señalamientos.

Este es el monto más bajo dentro del análisis financiero, pues en el caso de la Línea 10 California, se estiman más de 900 millones de pesos para las mismas mejoras, siendo la mayor parte destinada a la pavimentación.

Asimismo, en el caso de la Línea 10 Miguel Alemán, la estimación rebasa los mil millones de pesos, al igual que sucede con un circuito universitario que se incluye en este análisis.

Regidores explicaron que el Plan Integral de Movilidad Urbana se trabajó de la mano con un consultor externo, siendo este diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías, reduciendo los costos sociales y ambientales del sistema de transporte.

En el Plan Integral de Movilidad Urbana se indica que la mayor parte de los viajes en Cajeme se realizan en automóvil (45 por ciento) y en autobús (21 por ciento).

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

