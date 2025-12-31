Continúa obra de Parque Industrial de Ciudad Obregón

  • 24° C
Ciudad Obregón

La empresa constructora encargada de los trabajos sigue adelante esperando entregarla en enero

Dic. 31, 2025
A pesar de ser fin de año, la obra de rehabilitación del bulevar Circunvalación en el Parque Industrial de Ciudad Obregón no paró durante la última semana de 2025, continuando la empresa constructora con las labores de manera ininterrumpida, indicó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón, hizo saber que incluso, por motivo del fuerte avance de los trabajos, personal y directivos de algunas empresas ubicadas en el sector tuvieron que buscar vías alternas para el acceso a sus instalaciones.

Aunque dijo no tener un informe preciso del avance por parte del constructor, mencionó que la compañía Edelco, de Ciudad Obregón, no ha dejado de trabajar y en determinados días cerraron la avenida Circunvalación para empezar a trabajar en el desplante de la terracería, lo que es una señal de que ya van a pavimentar.

Indicó que confían en que la segunda parte de la primera etapa estará comenzando muy pronto, con el apoyo irrestricto del Gobierno del Estado, que seguramente verá la importancia que ese sector reviste para a economía local, por los miles de empleos que se generan en las industrias ahí establecidas.

Recordó que los propietarios y usuarios del PICO sigue en la mejor disposición de aportar lo que esté en sus manos, para que la conclusión del proyecto completo se realice durante el 2026 y estar en condiciones de seguir atrayendo empresas foráneas, pero que también, preservar las ya existentes como importantes fuentes de trabajo.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

