Sigue incertidumbre para gasolineros de Cajeme

El Gobierno Federal anunció la continuación del pacto voluntario para mantener los precios, pero no ofrece incentivos: Rivera

Dic. 31, 2025
Entre los empresarios gasolineros del municipio de Cajeme persiste la incertidumbre, luego de que la Presidencia de la República anunciara recientemente que durante 2026 seguirá adelante el pacto voluntario para conservar el precio del combustible regular en un tope por debajo de los 24 pesos el litro, pero no les ofrece ningún tipo de incentivos, externó Francisco Javier Rivera Elizondo.

El empresario gasolinero y presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) sección Ciudad Obregón, señaló que esa situación les incrementa el costo a quienes se dedican a esa actividad económica, tan necesaria para la movilidad.

Al no haber incentivos fiscales ni subsidios al IEPS (impuesto que se incrementa de acuerdo con la inflación a partir de este día 1 de enero), esto afectará con la reducción de sus márgenes de utilidad, que de por sí ya son muy bajos, advirtió el empresario del sector de los combustibles.

Y aunque el pacto para mantener el precio es voluntario, manifestó que "no les queda de otra por el momento" que seguir cumpliendo con este, pues de no hacerlo conlleva represalias que, si bien no son tan fuertes como auditorías del SAT, sí consisten en visitas de la autoridad a las estaciones de servicio.

En estas visitas, la Profeco les coloca una lona en el negocio, donde se menciona que tienen precios altos y hace el llamado a la población a no consumir en este, con lo que se afecta los ingresos y patrimonio de los empresarios, afirmó.

