OOMAPAS ajusta su horario para este sábado 3 de enero, tome sus precauciones

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPAS) ha informado a la población que, con motivo de los ajustes en sus operaciones por la temporada de fin de año y el inicio del 2026, el próximo sábado 3 de enero solo funcionarán algunos puntos de atención al público en horarios reducidos.

Esta medida se da en el marco de los horarios especiales que han aplicado desde finales de diciembre, en los cuales algunos módulos de atención han estado cerrados por las festividades y otros han operado con horarios reducidos, con el objetivo de equilibrar la atención ciudadana con periodos de descanso para el personal.

El organismo recordó a la ciudadanía que, pese a las modificaciones en la atención presencial, los servicios esenciales de agua potable y saneamiento continuarán funcionando con normalidad en la mayoría de las colonias, ya que los trabajos operativos y de mantenimiento no se detienen durante la temporada. Asimismo, se mantiene disponible el sistema de pago en línea, lo que permite a los usuarios cubrir sus recibos desde cualquier dispositivo sin acudir a un módulo presencial.

PUNTOS DE ATENCIÓN INCLUIDOS

Entre los módulos que estarán abiertos el sábado 3 de enero de 9:00 a.m a 1:00 p.m se encuentran:

Sucursal Matriz Sinaloa, en el centro de Ciudad Obregón .

. Módulo Mercajeme, para la zona oriente de la ciudad.

Plaza Tutuli, en la zona comercial cercana a la colonia Centro.

Soriana y Plaza Ley Jalisco, ubicados en centros comerciales de alto tránsito.

Las autoridades del OOMAPAS han invitado a los usuarios a consultar constantemente los canales oficiales de comunicación como su sitio web y redes sociales para conocer cualquier cambio o actualización en los horarios y puntos de atención durante las próximas semanas.