Spider-Sonorense pide apoyo para renovar su traje y seguir alegrando en Ciudad Obregón

Juan Francisco S., el joven que en los últimos meses se ha ganado el cariño de miles de personas por dar vida al Spider-Sonorense, lanzó un llamado a la comunidad para poder renovar el traje con el que lleva sonrisas, esperanza y momentos inolvidables a niñas y niños de Ciudad Obregón y sus alrededores.

Entre acrobacias, brincos y piruetas, el emblemático traje azul y rojo que lo ha acompañado en decenas de eventos infantiles y actividades de beneficencia muestra ya el desgaste del esfuerzo constante. En un video compartido en redes sociales, Juan Francisco evidenció que la máscara y las manos presentan roturas, resultado de maromas, caminatas sobre las manos y presentaciones en todo tipo de terrenos.

El joven explicó que gran parte del dinero que recibe al acudir a eventos lo reinvierte en visitas a comunidades donde no hay acceso a este tipo de entretenimiento, así como en actividades solidarias, por lo que hoy recurre a la buena fe de la gente para adquirir un traje de mejor calidad que le permita continuar con su labor.

SEGUIDORES MANIFIESTAN APOYO

Gracias a su autenticidad y espíritu altruista, el Spider-Sonorense se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Ciudad Obregón, superando los 50 mil seguidores en Facebook, plataforma donde la respuesta al llamado ha sido inmediata y solidaria. Incluso compartió opciones de trajes disponibles en línea, algunos con precios accesibles desde los 600 pesos.

A través de sus redes sociales, Juan Francisco publicó una cuenta bancaria para quienes deseen apoyar, así como un número de contacto para contrataciones a eventos, lo que le permite seguir adelante con su sueño de ser un superhéroe local que promueve la sana diversión, el baile y el ejercicio acrobático.

Hoy, el Spider-Sonorense no solo pide apoyo para un traje nuevo, sino para continuar demostrando que, con voluntad y corazón, también se puede ser héroe sin capa... o al menos, con una que necesita renovarse.