  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Condusef en Cajeme advierte por fraudes en transferencias

La dependencia en el municipio alertó a quienes venden o reciben dinero a cuidarse de los fraudes

Ene. 02, 2026
En caso que alguien haya sido víctima de esa estafa puede acudir a las oficinas de enlace de la Condusef en Cajeme ubicadas en el Cum de Ciudad Obregón en donde recibirán orientación.

En busca de cuidar a los comerciantes locales que reciben pagos por transferencia, la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Cajeme alertó de una modalidad de fraude en la que se envían comprobantes sin fondos y rebotan días después de haber realizado la compra.

Pedro Chávez Becerra, subdirector de la Condusef en Cajeme, reveló que hay una modalidad de fraude en la que los estafadores se aprovechan de un vacío en el tiempo de validación bancaria para engañar a sus víctimas, en la que supuestamente pagan por transferencia e incluso mandan una captura del comprobante, pero rebota días después que se realiza la compra, ya que no tienen fondos y el banco tarda en darse cuenta.

 "Una forma de comprobar es que la persona que recibió el dinero intente hacer una transferencia a una cuenta de confianza, si la banca no lo deja por fondos insuficientes es que no recibió el dinero, aunque lo vea reflejado, y va a rebotarle unos días después", informó.

RECOMENDACIONES PARA COMERCIANTES Y USUARIOS

También se puede revisar que el monto transferido aparezca en la app como "saldo disponible", que es la totalidad de lo que se puede disponer, ya que si el depósito no aumentó lo que ya se tenía, automáticamente es un fraude.

Esta es una práctica que pudiera presentarse en las ventas por medio de plataformas como Market Place de Facebook o en los establecimientos y micronegocios que aceptan pago por transferencia, por ello es que se recomienda estar alertas de cualquier situación que pudiera parecer sospechosa.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


