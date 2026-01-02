Condusef en Cajeme advierte por fraudes en transferencias

En busca de cuidar a los comerciantes locales que reciben pagos por transferencia, la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Cajeme alertó de una modalidad de fraude en la que se envían comprobantes sin fondos y rebotan días después de haber realizado la compra.

Pedro Chávez Becerra, subdirector de la Condusef en Cajeme, reveló que hay una modalidad de fraude en la que los estafadores se aprovechan de un vacío en el tiempo de validación bancaria para engañar a sus víctimas, en la que supuestamente pagan por transferencia e incluso mandan una captura del comprobante, pero rebota días después que se realiza la compra, ya que no tienen fondos y el banco tarda en darse cuenta.

"Una forma de comprobar es que la persona que recibió el dinero intente hacer una transferencia a una cuenta de confianza, si la banca no lo deja por fondos insuficientes es que no recibió el dinero, aunque lo vea reflejado, y va a rebotarle unos días después", informó.

RECOMENDACIONES PARA COMERCIANTES Y USUARIOS

También se puede revisar que el monto transferido aparezca en la app como "saldo disponible", que es la totalidad de lo que se puede disponer, ya que si el depósito no aumentó lo que ya se tenía, automáticamente es un fraude.

Esta es una práctica que pudiera presentarse en las ventas por medio de plataformas como Market Place de Facebook o en los establecimientos y micronegocios que aceptan pago por transferencia, por ello es que se recomienda estar alertas de cualquier situación que pudiera parecer sospechosa.