Evitan aglomeraciones en la UMF 1 del IMSS

Para evitar aglomeraciones de última hora y largas filas, la Unidad de Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón comenzó a tramitar las citas de sus derechohabientes desde el pasado mes de noviembre, reveló personal de asistencia médica de la unidad.

Y es que, a diferencia de como se hacía antes, que quienes requerían citas para ser atendidos durante el nuevo año, se tenían que esperar a que los primeros días hábiles de enero las asistentes tenían que esperar a que se les entregaran las agendas físicas, y ahora este trámite se hace de manera electrónica, mediante la computadora, mencionaron.

En un recorrido por las instalaciones de la UMF número 1, se pudo observar una gran afluencia de derechohabientes, y a quienes buscaban tramitar citas para consultar durante este inicio de año la información era en el sentido de que estaban cubiertos prácticamente en su totalidad los meses de enero y febrero, por lo que la agenda está libre de marzo en adelante.

Por otra parte, recientemente, en relación con las largas filas que se registraron la última semana del mes de diciembre por parte de pacientes de Sonora y Sinaloa buscando citas de distintas especialidades, la directora médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Elizabeth Medina manifestó que no es necesario hacer cola para conseguir agendar consultas, pues lo pueden hacer vía correo electrónico.

Asimismo, dijo, no hay una fecha fatal en la que terminen de entregar las citas, pues estas se otorgan durante todo el año, de acuerdo con la necesidad del paciente, el criterio del médico tratante y la disponibilidad de las mismas.