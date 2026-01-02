Acuden cajemenses a revalidar sus placas 2026

Largas filas se observaron la mañana de este viernes a las afueras de la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón, por parte de los contribuyentes cumplidos, que por cientos acudieron a realizar la revalidación de placas de sus vehículos en el primer día hábil posterior al periodo vacacional de fin de año.

Para hacer más ágiles los trámites, se crearon dos filas, una de las cuales fue para nuevos emplacamientos o cambios de propietario, mientras que la otra se formó para quienes iban sólo a efectuar la revalidación, por ser este último más rápido.

Personal de la Agencia Fiscal hizo saber que a esta le corresponde un padrón cercano a los 400 mil vehículos, pues su jurisdicción comprende también las subagencias de la calle California en la Zona Norte de Ciudad Obregón y la de Vícam.

COSTOS SUBEN MONTO DE INFLACIÓN

Mencionaron, asimismo, que se registraron aumentos en los costos, pero sólo en el monto de la inflación.Así, la revalidación vehicular para vehículo normal, con paga en la misma Agencia Fiscal, quedó en mil 856 pesos; el costo para pensionado o jubilado es de 897; los discapacitados sólo pagan 750 pesos.

Para motocicletas, el costo es de 904 pesos; el remolque paga 977; un vehículo híbrido pagará mil 909 y si la revalidación se paga en línea, dicho pago será de mil 749 pesos

Ahora bien, si se va a emplacar un vehículo, ya sea porque es nuevo y será su primera vez con placas o por cambio de propietario, el costo para sedán, camión o autobús nacionales será de 3 mil 420 pesos; los discapacitados pagarán en este caso mil 797; el costo para jubilado, pensionado, adulto de más de 60 años, socorrista o bombero es de mil 944 pesos.

Asimismo, la expedición de placas de circulación para vehículos importados será de 4 mil 350 pesos; si el propietario es discapacitado pagará sólo 2 mil 727 y si es jubilado, pensionado o adulto mayor, pagará 2 mil 874 pesos.

Por emplacar un vehículo regularizado se está pagando 3 mil 16 pesos; si el dueño es discapacitado el pago será de mil 393 y si es jubilado, pensionado o adulto mayor de 60 años, pagará mil 540 pesos.

En cuanto a las licencias, el costo de la de automovilista por un año es de 760 pesos; los pensionados pagarán 372 y as personas con discapacidad pagarán solo 225 pesos. La licencia de chofer por un año cuesta mil 192 pesos; si es pensionado le costará 521 y si tiene alguna discapacidad, vendrá pagando 374 pesos.

La licencia de operador por dos años cuesta mil 405 pesos y si es pensionado pagará 607; el permiso ara menor de edad costará 2 mil 853 pesos por un año y 4 mil 179 por dos años.

Para consultar todos los costos, los interesados deben consultar la información en la página oficial de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora, https://hacienda.sonora.gob.mx/ en el apartado Servicios y trámites.

En lo relativo a diversas aportaciones, que forman parte del costo de la revalidacion, están el impuesto para el sostenimiento de la Unison, la aportación para Cecop y la contribución para el sostenimiento de la infraestructura educativa, que son de 160 pesos cada una; la contribución para la Cruz Roja es de 79 pesos y la de Bomberos es de 68 pesos; la aportación para DIF es de 20 pesos e igual para la protección y bienestar animal; y la expedición de tarjeta de circulación en revalidación, cuesta 177 pesos, pudiendo el contribuyente eliminar solamente la contribución al DIF.