Invita Tesorería Municipal a iniciar este año con pago de prediales

Tesorería Municipal realiza una invitación a los dueños de prediales para que inicien este año haciendo su pago del impuesto en tiempo y forma, mientras que aquellas personas que tengan adeudos y deseen regularizar su situación pueden acudir a las oficinas, situadas en la calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende, para analizar su caso particularmente.

HAY DESCUENTOS

Durante este primer mes del 2026, se aplicará un descuento del 25 por ciento en la base del predial al momento de realizar el pago en línea, informó la dependencia, mientras que será del 20 por ciento si los dueños de prediales acuden a hacer el pago en ventanilla.

Para facilitar el pago de los cajemenses, Tesorería Municipal llevará el Módulo Móvil de Recaudación a distintas zonas de Cajeme, por lo que del 5 al 9 de enero estará ubicado en la carretera Bácum-Ciudad Obregón, en Providencia.

Posteriormente, del 12 al 16 de enero, estará en la calle 5 de Febrero y bulevar Rodolfo Elías Calles, mientras que del 19 al 23 se ubicará en la calle Guerrero casi esquina con Amberes, en la colonia Bella Vista, y finalizará su recorrido del 26 al 30 de enero en el bulevar Rodolfo Elías Calles y bulevar Justo Sierra.

Cabe señalar que también se aplicará un descuento del 15 por ciento en cuanto a la base de derecho por estacionamientos exclusivos, al hacer el pago anual anticipado, así como un 50 por ciento de descuento directo en las multas de tránsito, al acudir a los módulos de pago.

El recurso que ingresa al Ayuntamiento por el pago de prediales se usa en atender las denuncias de los ciudadanos.