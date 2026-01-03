Van sobre casas abandonadas en Esperanza

El mal uso que se le da a casas que se encuentran abandonadas es una situación que persiste en la comisaría de Esperanza, por lo que una de las prioridades de las autoridades es ver qué es lo que se puede hacer para, de ser posible, clausurar estas estructuras que generan una mala imagen y causan inseguridad a los habitantes.

El comisario Ricardo Moreno informó que se trabaja en coordinación con el gobierno municipal, y detalló que hay al menos 100 viviendas en estas condiciones, que son usadas por personas en situación de calle y también por personas que consumen sustancias ilícitas.

El proyecto que se gestiona consiste en que los edificios y casas sean clausurados para que esto no ocurra, mientras los dueños de las viviendas se hacen cargo de las mismas.

Cabe señalar que el año pasado se realizó la clausura de la antigua estación del ferrocarril de Esperanza, pues causaba inseguridad a los estudiantes que se desplazan para llegar al plantel escolar Cecytes.

Las puertas de la estructura fueron selladas con ladrillos y cemento, de manera que no pueda darse un mal uso a la estructura.

Entro otros proyectos, se gestiona un Camino de Paz de la plaza Miguel Hidalgo al Cecytes de Esperanza, lo que implicaría la instalación de luminarias para garantizar el alumbrado público, para que sea más seguro para los estudiantes y sus familias.

Otra problemática social recurrente es el uso de predios abandonados como basureros clandestinos.