Deja diciembre balance positivo en Mercajeme

El mes de diciembre dejó un balance general positivo entre los locatarios de Mercajeme, si bien las ventas no fueron como en los años anteriores, pero sí representa un respiro y una recuperación para quienes se dedican a la mayoría de los giros comerciales, indicó el residente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón.

Y aunque la mayoría de los negocios vendieron más que durante el resto de año, hubo un giro que se mantuvo contraído, siendo este el de la ropa de invierno, y ello se debió a que durante la segunda quincena del mes no hizo frío, motivo por el cual, los ciudadanos compraron muy poco, ya sea para sí mismos o para regalar, prendas abrigadas, dijo.

Diciembre es generalmente el mejor mes del año para las vetas, de tal manera que, si las chamarras, suéteres, sudaderas, pants y otros artículos de tiempo de frío no se vendieron hasta el día 31, difícilmente tendrán suficiente movilidad, a menos que durante el presente mes y el siguiente se registren temperaturas muy frías en el Valle del Yaqui como en la sierra, agregó.

Durante los días previos a la Navidad y del 29 al 31 de diciembre, se pudieron observar los pasillos del centro comercial completamente llenos, siendo los comerciantes en carnes los que mayormente resultaron beneficiados, afirmó el entrevistado.

El estacionamiento del inmueble también se vio saturado desde algunos días cercanos a la Navidad y los tres días previos al Año Nuevo, comentó Valdez Gazcón.

Con respecto a la seguridad, hizo ver que no hubo incidentes, salvo el intento de robo de unos pantalones en un negocio, lo que fue detectado por las cámaras de seguridad y se resolvió en el momento, sin mayores consecuencias.