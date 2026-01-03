Vislumbran crecimiento positivo de la economía este año

De acuerdo con previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como algunas instituciones bancarias privadas, el presente año podría ser de crecimiento positivo para México, además de tener una inflación controlada y una paridad peso-dólar estable, estimó Luis Núñez Noriega.

El economista y exdelegado de la Secretaría de Economía en Sonora reveló que los pronósticos de crecimiento para el país en 2026 son de entre el 1.2 y 1.3 por ciento que, aunque no es lo óptimo, tampoco significa un retroceso y es más que lo que creció en 2025.

Además, dijo, se sugiere que la inflación para fines de año podría ser de 3 por ciento, y es bueno para el país que dicho índice se contenga; por otra parte, se pronostica que el dólar pudiera andar durante el año entre los 18.50 y los 19 pesos.

Actualmente el precio de los metales se ha incrementado, de tal manera que la onza de oro está en 4 mil 500 dólares, que es el tope más alto alcanzado, y es positivo para México y para Sonora, que es el estado que más oro produce, agregó.

La volatilidad en los mercados financieros hace que los metales se conviertan en una inversión segura, pues en estos casos los inversionistas venden sus acciones para comprar oro y otros metales de alto valor, afirmó.

En cuanto a la geopolítica, hizo saber que la política económica de los Estados Unidos tiende a estabilizarse además que, aunque lentamente, se está avanzando en la relocalización de empresas de Asia a América, y esto es un factor a favor de México como socio comercial del vecino del norte.

Finalmente, consideró que en la revisión del T-MEC en junio próximo habrá cordura y se privilegiarán los intereses en común de las tres naciones para lograr un resultado positivo para la región.