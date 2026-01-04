Aeropuerto de Obregón tiene cierre positivo de año

La afluencia de pasajeros registró un incremento del 20.46 por ciento en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) durante el 2025 en relación al cierre del año anterior, como resultado del aumento sostenido que se tuvo a lo largo de los últimos 12 meses.

Humberto Neri Peregrín, administrador del aeropuerto, explicó que el 2025 cerró con 530 mil 359 pasajeros que usaron el puerto aéreo, mientras que el 2024 fue de 440 mil 265.

Lo anterior arroja una diferencia de 90 mil 094 pasajeros más que usaron el aeropuerto de Ciudad Obregón, lo que se tuvo como resultado de la estrategia de la administración del Grupo Aeroportuario de la Marina, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal.

Estrategias y respuesta ante el aumento de pasajeros

Como parte de esas estrategias, la administración del aeropuerto y algunas líneas aéreas aumentaron en diciembre frecuencias de vuelos a destinos como Tijuana, Guadalajara, Monterrey y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México, para atender el incremento en la demanda.

Además de los aumentos que se tuvieron en las frecuencias de vuelos, se mantuvieron las frecuencias diarias hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México, y los itinerarios a San José del Cabo, La Paz y Ciudad Constitución.

La ocupación de los aviones durante el último mes del año promedió entre el 90 y 95 por ciento, lo que obedece a que la comunidad del sur de Sonora viaja más a través del aeropuerto de Obregón hacia finales del año.

Estos incrementos en el flujo de pasajeros a lo largo del 2025 fueron atribuidos por Neri Peregrin a la confianza de los usuarios, así como a la difusión que se le ha dado por parte del grupo aeroportuario y los entes de gobierno.