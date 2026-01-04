Pide padre Salvador Nieves reflexionar este Día de Reyes

Ante la proximidad del 6 de enero, fecha en la que tradicionalmente se conmemora el Día de los Reyes Magos, el padre Salvador Nieves invitó a los fieles de la Iglesia Católica a reconocer a Jesús como el salvador del mundo, más allá de la rosca y la tradicional reunión familiar.

Hoy se ofició una misa por la Epifanía del Señor, celebración que tiene lugar en México durante el primer domingo antes del Día de Reyes. La Epifanía significa la manifestación del Niño Jesús a los Reyes Magos de oriente, quienes se postraron ante él para adorarlo y le llevaron oro, incienso y mirra.

“El primer deber de la vida creyente es adorar al Dios único verdadero, que ha sido manifestado en Jesús, es una adoración a un Dios cercano, sensible, tangible, que podemos contemplarlo en la debilidad y fragilidad. Esta adoración no es ciega, no es sin sentimientos, sin razón. Sabemos que es una tradición ya muy mexicana celebrar el Día de Reyes con una rosca después de Navidad, pero hay que recordar que los reyes magos eran sabios de oriente que fueron guiados por una estrella y se postraron para ofrecerle todo al niño Jesús. Este es un llamado a nuestra vid de fe, hay que reconocer a Cristo en su nacimiento como Dios, como ser divino”, dijo.

En este sentido, destacó la importancia de reflexionar sobre el verdadero significado del Día de Reyes y de que el Niño Dios sea encontrado en el corazón de los fieles.

Tradicionalmente, en la rosca de reyes se encuentra al Niño Jesús y quien lo hace debe llevar tamales a una reunión que se hace el 2 de febrero, Día de la Candelaria.