Cambian equipamiento en pozo Areneras

Tras la falla que se registró en días pasados en el equipo de bombeo de pozo Areneras, la gerencia de área suburbana del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) determinó el cambio total del equipamiento para asegurar un servicio que brinde mayor bienestar y calidad para la población.

La paramunicipal dio a conocer que, con ello, se resolverán de forma permanente las problemáticas que se presentan en relación al suministro de agua en las diversas comunidades suburbanas que son abastecidas mediante pozos, como lo es la comunidad de Las Areneras.

Recientemente, el director técnico del organismo operador, Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que para este nuevo año se pondrán en marcha distintas obras que ayudarán a mejorar aún más el abastecimiento del líquido vital en algunos sectores donde esto se requiere.

Asimismo, se invertirán más de 200 millones de pesos para realizar obras que tienen que ver con mejorar la infraestructura sanitaria, ya que gran parte de ella se encuentra en deplorables condiciones, lo que afecta a distintas colonias.

"Hay inversiones que vienen que superarán los 200 millones de pesos. Son 70 millones sumados, los 30 millones para equipo de desazolve, otros 15 millones que se van a integrar al Oomapasc, mas 50 mdp para la calle No Reelección en la colonia Benito Juárez. También 30 millones por parte del Bienestar y otros 50 millones en la parte de las calles que se encuentran entre la No Reelección y Zaragoza, de la calle Obregón al callejón Independencia", adelantó.

El Oomapasc ha pedido en distintas ocasiones pagar en tiempo y forma el recibo del agua, pues los recursos se emplean para atender las demandas de los ciudadanos.