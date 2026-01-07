Sentencian a narcomenudista detenido en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que obtuvo una sentencia condenatoria contra una persona por el delito de narcomenudeo, misma que fue detenida en Ciudad Obregón

Lo anterior, luego de la celebración de la audiencia de debate a Juicio Oral en contra de Juan Pablo "N" por posesión de metanfetamina o crystal con fines de venta.

Fue el pasado 25 de noviembre de 2024, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron la detención del sujeto en la colonia San Anselmo, ya que se le encontraron envoltorios de plástico de color amarillo conteniendo una sustancia granulada que según peritos químicos, se trataba de metanfetamina con un peso neto de 2.729 gramos, además de dinero en efectivo.

En la causa penal, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del imputado en el delito mencionado.

Durante la audiencia, se emitieron los alegatos de apertura, se desahogaron los testigos y se emitió fallo de condena al imputado a una pena de 3 años de prisión.