  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a primera víctima de la violencia en Cajeme

El hombre que fue acribillado en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas tenía 44 años

Sep. 03, 2025
La escena del crimen fue custodiada por policías y militares (Foto: Roke Arballo)
La escena del crimen fue custodiada por policías y militares (Foto: Roke Arballo)

Ante personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), fue identificado el hombre que la tarde del martes murió tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de José Emilio M. L., quien; según sus familiares, contaba con 44 años de edad, y residía en la colonia Sonora.

Como oportunamente se dio a conocer, fue la primera persona asesinada en el municipio de Cajeme durante el mes de septiembre.

El crimen sucedió poco antes de las 14:00 horas, en calle Bugambilias entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas.

De acuerdo con los indicios balísticos hallados en la escena del crimen, al hombre le dispararon en 17 ocasiones con un arma corta; y de manera extraoficial trascendió que estaba acompañado de otro sujeto, quien logró escapar.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En Ciudad Obregón, detienen a joven con armamento y droga
Policiaca

En Ciudad Obregón, detienen a joven con armamento y droga

Septiembre 03, 2025

Además de un rifle de asalto y municiones, autoridades también le aseguraron poncha llantas y mariguana

Incendio en centro de rehabilitación: evacuan a 13 pacientes; reportan una persona intoxicada
Policiaca

Incendio en centro de rehabilitación: evacuan a 13 pacientes; reportan una persona intoxicada

Septiembre 02, 2025

Aunque el siniestro fue controlado, efectivos tanto de Protección Civil de Culiacán, como Bomberos no han determinado las causas

Martes violento en Cajeme
Policiaca

Martes violento en Cajeme

Septiembre 02, 2025

Tres personas ejecutadas y tres más lesionadas fue el saldo de cuatro hechos violentos registrados en menos de cuatro horas