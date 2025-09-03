Identifican a primera víctima de la violencia en Cajeme

Ante personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), fue identificado el hombre que la tarde del martes murió tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de José Emilio M. L., quien; según sus familiares, contaba con 44 años de edad, y residía en la colonia Sonora.

Como oportunamente se dio a conocer, fue la primera persona asesinada en el municipio de Cajeme durante el mes de septiembre.

El crimen sucedió poco antes de las 14:00 horas, en calle Bugambilias entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas.

De acuerdo con los indicios balísticos hallados en la escena del crimen, al hombre le dispararon en 17 ocasiones con un arma corta; y de manera extraoficial trascendió que estaba acompañado de otro sujeto, quien logró escapar.