Martes violento en Cajeme

Tras un arranque de mes de presunta calma en el tema de la inseguridad, este martes la violencia recrudeció tras registrarse cuatro ataques armados, mismos que fueron la causa de que tres familias cajemenses más se vistieran de luto, además de otras tres víctimas resultaran heridas, dos de ellas víctimas colaterales.

El primer código rojo se activó poco antes de las 14:00 horas, en la calle Bugambilias entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier, de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, donde una persona del sexo masculino fuera ejecutada al interior de un domicilio.

Posteriormente, alrededor de las 14:20 horas, el cuerpo policial se movilizó al norte de la ciudad, luego de que vecinos del fraccionamiento Puerta de Hierro alertaran detonaciones de arma de fuego en la zona; al arribar al lugar, los agentes policiacos corroboraron que sobre la calle Terrazas casi esquina con Pascual Orozco se encontraba una persona sin vida, así como una vecina de la zona quien resultó lesionada durante la agresión armada.

La persona que perdiera la vida tras el ataque armado fue identificada como José Ángel de 34 años, mientras que la víctima colateral del hecho violento, de quien no se informó su identidad, fue trasladada a un hospital de la localidad.

De manera simultánea, un tercer código se activó en el tianguis de la colonia Aves del Castillo, donde de acuerdo a testigos presenciales, un hombre de entre 30 a 35 años fue interceptado por una persona armada, quien le disparó en al menos seis ocasiones y finalmente huyó del lugar a punta de carrera.

Lo anterior derivó en que los proyectiles de arma de fuego no solo lesionaran al masculino, sino también a una mujer que se encontraba vendiendo en un puesto del citado tianguis, de la cual se dijo extraoficialmente que fue herida en un hombro y el abdomen.

La cuarta movilización policial se dio alrededor de las 17:45 horas al surponiente de Ciudad Obregón, donde residentes de la colonia Las Fuentes fueron testigos de la ejecución de un masculino apodado "El Neto", quien, tras ser atacado por sujetos desconocidos, quedó sin vida en medio de la calle París, en su cruce con Tonalá.

En todos los casos acudieron las autoridades policiacas, quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío de los cuerpos sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para las autopsias de ley.