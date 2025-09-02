Policía Estatal se jubila con más de 30 años de servicio ininterrumpido

Una distinción especial brindó el Gobierno de Sonora a un elemento de la Policía Estatal que concluye su labor con más de 30 años de servicio a las y los sonorenses. Abelardo Gaxiola Ruiz, en un acto simbólico, fue escoltado por sus compañeros hasta su hogar, donde a partir de hoy disfrutará de su nueva etapa de vida al lado de su familia.

En las instalaciones de la base operativa de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) resonó el nombre de Abelardo Gaxiola Ruiz durante el último pase de lista en vida, con el que se dio por concluido el servicio del importante agente que durante más de tres décadas se desempeñó al servicio del Gobierno de Sonora.

Compañeros de servicio se reunieron en formación y, cuando tocó el pase de lista para Abelardo, todos se unieron en una sola voz y exclamaron su nombre junto al exhorto: "¡Siempre leales, Policía Estatal de Seguridad Pública!", para reconocer en vida su labor, el compromiso diario y la lealtad mostrada durante su trayectoria en las filas de la corporación.

Al finalizar la entrega de su equipo, fue abordado por grupos operativos de la PESP, quienes lo acompañaron en su salida y lo escoltaron en patrullas por las calles de Sonora hasta su hogar, donde lo esperaban sus familiares con globos, sonrisas y lágrimas, en un momento memorable marcado por la emoción y la felicidad hacia el honorable Policía Estatal.

Abelardo Gaxiola Ruiz se reunió con su familia y se despidió de la corporación, aunque su legado permanece en cada una de las áreas que recorrió desde sus inicios en las filas de la Judicial del Estado y, posteriormente, en la PESP, donde concluye su carrera como Policía Segundo.

La SSP agradece la invaluable labor realizada y, con apego a los procedimientos legales, el domingo 31 de agosto se dio por terminado su servicio, otorgándole la jubilación y el reconocimiento merecido, para que ahora trascienda en su hogar con una maleta cargada de memorias y experiencias del siempre leal Policía Estatal de Seguridad Pública.