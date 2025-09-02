Capturan a dos con droga en Ciudad Obregón; uno es menor de edad

  • 24° C
Policiaca

Las detenciones sucedieron en las colonias Villas del Náinari y Centro

Sep. 02, 2025
En distintas zonas de Ciudad Obregón, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos personas por la posesión de narcóticos.

En la colonia Villas del Náinari, los oficiales detuvieron a Pablo Gael “N” de 16 años de edad, a quien se le aseguraron 20 envoltorios que contenían una hierba seca y verde con características similares a la mariguana.

Durante otro operativo, en la calle Coahuila, entre avenida Náinari y Allende, de la colonia Centro, los oficiales observaron a un sujeto en actitud sospechosa que entorpecía la circulación vehicular y alteraba el orden público.

Por tal motivo, se le realizó una inspección preventiva, mediante la que se le localizaron ocho envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina o crystal, por lo que Jorge Alejandro “N”, de 29 años de edad, también fue detenido por la probable comisión del delito contra la salud.

Roke Arballo
