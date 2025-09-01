Vehículo de la GN choca contra una camioneta particular

La noche de este lunes, en el cruce de las calles Tabasco e Ignacio Allende, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, una patrulla de la Guardia Nacional chocó contra una camioneta tipo vagoneta, dejando como saldo solo daños materiales y una persona con lesiones leves.

Cerca de las 21:00 horas, en la patrulla de la Guardia Nacional con número 25546, viajaban los elementos en dirección de oriente a poniente, cuando presuntamente el conductor de la unidad oficial no hizo alto al llegar al citado cruce, por lo que chocó con fuerza contra la camioneta en la que viajaba una pareja, impactando en la parte lateral izquierda de la vagoneta.

De acuerdo con la información en el lugar, ninguno de los elementos de las fuerzas federales sufrió alguna lesión, mientras que se mencionó de manera extraoficial que una persona del sexo femenino que viajaba en el vehículo particular presentó lesiones leves, por lo cual fue trasladada a un chequeo médico.

Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para tomar nota del hecho, mientras que, previo a su arribo, los elementos de la Guardia Nacional se dedicaron a realizar labores de dirección de tráfico, ya que dos carriles, tanto de la calle Tabasco como de Ignacio Allende, quedaron parcialmente obstruidos por cerca de 30 minutos.