Pasará 28 años en prisión por homicidio de taxista en Nogales

Policiaca

El joven agredió al trabajador del volante con un desarmador; autoridades lo detuvieron en flagrancia delictiva

Sep. 01, 2025
Caleb “N”, de 20 años, fue sentenciado a 28 años de prisión, tras ser declarado culpable del delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y brutal ferocidad, cometido en perjuicio del taxista Jesús Alberto “N”, de 47 años, en Nogales

Los hechos los cometió alrededor de las 23:10 horas del pasado 26 de agosto, en el sector de la calle 5 de Mayo, donde la víctima conducía un taxi Nissan Tsuru modelo 2016.

El sujeto abordó el vehículo solicitando traslado a la colonia Las Acacias; y durante el trayecto sorprendió al conductor y lo agredió con un desarmador, provocándole múltiples lesiones.

La agresión continuó en la vía pública, donde Caleb “N” alcanzó a la víctima y le infligió heridas en el cráneo y múltiples traumatismos, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Cabe señalar que, posteriormente, el sentenciado había sido detenido en flagrancia por el delito de portación de arma prohibida y posesión de narcótico, el 27 de agosto del mismo año, lo que fortaleció los elementos de investigación en su contra.

Roke Arballo
Roke Arballo
