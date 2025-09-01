En pleno Centro de Ciudad Obregón, capturan a presunto vendedor de droga

Por su presunta responsabilidad en la comisión de delito contra la salud, policías municipales y elementos de la Marina detuvieron a Edmundo Alonso “N” de 30 años de edad.

Su captura ocurrió en calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende, en pleno Centro de Ciudad Obregón, luego de que se reportara a la línea de emergencias que, presuntamente, el individuo estaba vendiendo drogas.

Luego de ubicarlo, los agentes procedieron a realizarle una inspección, y le encontraron entre sus pertenencias once envoltorios de plástico, que en su interior tenían metanfetamina o crystal. Por tal motivo, el hombre fue detenido, y puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.