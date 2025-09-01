  • 24° C
Policiaca

En pleno Centro de Ciudad Obregón, capturan a presunto vendedor de droga

El sujeto traía entre sus pertenencias varios envoltorios con crystal, fue denunciado cuando presuntamente intentaba vender el narcótico

Sep. 01, 2025
Por su presunta responsabilidad en la comisión de delito contra la salud, policías municipales y elementos de la Marina detuvieron a Edmundo Alonso “N” de 30 años de edad.

Su captura ocurrió en calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende, en pleno Centro de Ciudad Obregón, luego de que se reportara a la línea de emergencias que, presuntamente, el individuo estaba vendiendo drogas.

Luego de ubicarlo, los agentes procedieron a realizarle una inspección, y le encontraron entre sus pertenencias once envoltorios de plástico, que en su interior tenían metanfetamina o crystal. Por tal motivo, el hombre fue detenido, y puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
