Bomberos de Ciudad Obregón se movilizan por conato de incendio en la colonia Cumuripa

La mañana de este lunes, personal del Departamento de Bomberos se movilizó al recibir el reporte de un incendio, en una vivienda ubicada en la colonia Cumuripa de Ciudad Obregón

Los hechos sucedieron poco antes de las 08:00 horas, en calle 20 de Noviembre entre Torreón y California, a un costado de la Plaza Zaragoza.

A bordo de la máquina extintora E-11, acudieron los bomberos, quienes rápidamente controlaron el fuego, que había iniciado en una boya de gas que se encontraba en la planta alta del inmueble. De este modo, impidieron que el conato de incendio se propagara.

Por tal motivo, los daños materiales fueron mínimos, y no se reportaron personas lesionadas en el lugar.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal brindaron resguardo en la zona, y tomaron nota de los hechos.