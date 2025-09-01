  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Bomberos de Ciudad Obregón se movilizan por conato de incendio en la colonia Cumuripa

El fuego inició en una boya de gas, pero gracias a la pronta intervención, se evitó que se propagara al domicilio

Sep. 01, 2025
Los Bomberos sofocaron el fuego rápidamente, y evitaron que la casa se quemara
Los Bomberos sofocaron el fuego rápidamente, y evitaron que la casa se quemara

La mañana de este lunes, personal del Departamento de Bomberos se movilizó al recibir el reporte de un incendio, en una vivienda ubicada en la colonia Cumuripa de Ciudad Obregón

Los hechos sucedieron poco antes de las 08:00 horas, en calle 20 de Noviembre entre Torreón y California, a un costado de la Plaza Zaragoza.

A bordo de la máquina extintora E-11, acudieron los bomberos, quienes rápidamente controlaron el fuego, que había iniciado en una boya de gas que se encontraba en la planta alta del inmueble. De este modo, impidieron que el conato de incendio se propagara.

Por tal motivo, los daños materiales fueron mínimos, y no se reportaron personas lesionadas en el lugar.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal brindaron resguardo en la zona, y tomaron nota de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Joven mujer encuentra fatal desenlace en accidente en motocicleta
Policiaca

Joven mujer encuentra fatal desenlace en accidente en motocicleta

Agosto 31, 2025

Auto "fantasma" impactó a la chica cuando intentaba ayudar a su pareja. Fue arrastrada hasta morir por la gravedad de sus lesiones

En Nogales, vinculan a proceso a presuntos secuestradores
Policiaca

En Nogales, vinculan a proceso a presuntos secuestradores

Agosto 31, 2025

Los sujetos son señalados de privar de la libertad a un hombre y pedir dinero a su familia para liberarlo

Hieren a sexagenario en ataque armado al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Hieren a sexagenario en ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Agosto 31, 2025

Policías y militares desplegaron un operativo en el sector, pero no lograron ubicar a los responsables