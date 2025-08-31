En Nogales, vinculan a proceso a presuntos secuestradores

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), presentaron ante la autoridad judicial a Víctor "N", Paúl Alfonso "N" y Adán "N", señalados como probables responsables del delito de asociación delictuosa y secuestro agravado en perjuicio de un hombre de identidad reservada, en hechos registrados en Nogales.

Durante audiencia celebrada tras la ejecución de la orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, lo cual fue concedido por el juez.

Además, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las investigaciones establecen que, el 14 de agosto de este año, la víctima fue interceptada en el estacionamiento de una taquería en la colonia Municipal, cuando los imputados, portando armas de fuego, lo privaron de su libertad y lo trasladaron a diferentes domicilios, donde lo golpearon y amenazaron de muerte.

Posteriormente, siguiendo instrucciones de Víctor "N", los captores se comunicaron con familiares de la víctima para exigir un rescate inicial de 50 mil dólares, reduciendo después la cantidad a 35 mil.

Aun cuando se entregaron 13 mil dólares en efectivo el 19 de agosto, la víctima no fue liberada, permaneciendo en cautiverio hasta que el 20 de agosto logró escapar de una vivienda en la colonia Veracruz, donde se encontraba bajo resguardo.