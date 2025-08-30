Dos nuevos ataques armados en hospitales de Culiacán; cinco muertos y varios heridos en 24 horas

La violencia volvió a sacudir Culiacán, Sinaloa, con una serie de ataques armados registrados en hospitales de la ciudad, que han dejado un saldo de cinco personas muertas y tres heridas en menos de 24 horas.

Los hechos más recientes ocurrieron la tarde de este sábado, cuando sujetos armados irrumpieron en dos hospitales de manera casi simultánea para ejecutar a pacientes que habían sido ingresados previamente.

El primer ataque del día se registró poco después de las 14:00 horas en una clínica privada ubicada en las calles Escobedo y Venustiano Carranza, en la colonia Centro.

LO REMATARON EN HOSPITAL

De acuerdo con reportes de medios locales, un grupo de hombres armados ingresó directamente al área donde se encontraba internado Jesús Manuel, de 20 años, y lo asesinó. El joven había sido atacado a tiros la noche anterior en la sindicatura de El Tepuche, por lo que había sido trasladado para recibir atención médica.

Minutos más tarde se reportó otro ataque similar en un hospital distinto de la capital sinaloense, también con el mismo modus operandi: sujetos armados irrumpieron en el inmueble y asesinaron a un paciente que había sido ingresado tras resultar herido en un hecho previo.

AYER FUE EL PRIMER ATAQUE EN EL HOSPITAL CIVIL

Estos dos ataques se suman al violento hecho ocurrido la noche del viernes en el Hospital Civil de Culiacán, donde hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas afuera del área de urgencias.

En ese atentado murieron tres personas (Rubén, de 61 años; Jorge Armando, de 32; y José Ramón, de 38) y otras tres resultaron heridas identificadas como Víctor Antonio, de 47 años; Brianna Amairany, de 13; y Heldia Milena, de 47.

Con estos tres hechos, suman cinco las víctimas mortales y tres los heridos en una escalada de violencia que ha tenido como escenario centros médicos, lo que ha generado temor e indignación entre la población de Culiacán. Las autoridades locales no han informado hasta el momento sobre personas detenidas ni los posibles móviles de los ataques.