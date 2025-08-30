  • 24° C
Policiaca

Accidente deja un lesionado en la colonia Aves del Castillo

En el percance participaron un motociclista y un automóvil al sur de Ciudad Obregón

Ago. 30, 2025
Accidente deja un lesionado en la colonia Aves del Castillo

Alrededor de las 08:30 horas de este sábado, se registró un llamado a los paramédicos de la delegación de la Cruz Roja de la localidad, luego de que en la colonia Aves del Castillo se suscitara un percance vehicular que dejó como saldo daños materiales y un lesionado no de gravedad.

De acuerdo a información en el lugar, el accidente ocurrió en el cruce de las calles Manuel de Jesús Clouthier y Antonio Ochoa, cuando el conductor de un carro tipo sedán que transitaba de sur a norte, presuntamente no respetó el señalamiento de alto impactando a un motociclista que circulaba de oriente a poniente, lo que derivo que este último cayera de su unidad.

imagen-cuerpo

En el lugar no se reportaron víctimas de gravedad, pero se solicitó la presencia de Cruz Roja, quienes desde su arribo se avocaron a realizar las revisiones de emergencia, y posteriormente el traslado de la persona lesionada por atención médica específica a fin de descartar afectaciones no visibles.

Al lugar también acudieron agentes de Tránsito Municipal, a fin de realizar las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades, por lo cual durante al menos 40 minutos se cerró la circulación de un carril de la calle Jesús de Manuel Clouthier.

Román González
