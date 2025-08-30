  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
Policiaca

Seguridad Pública aclara caso de presunto soborno

La dependencia asegura que el hecho expuesto en redes sociales se trata de un video perteneciente a administraciones pasadas

Ago. 30, 2025
Seguridad Pública aclara caso de presunto soborno

Tras darse a conocer un video que circula en redes sociales, en el que se señala a elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Comisaría de Esperanza, de presuntamente solicitar dinero a cambio de liberar a un joven detenido, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, conforme a los protocolos internos de control y disciplina policial.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, aclaró que dicha grabación corresponde a años anteriores y no a la actual administración municipal, resaltando el rechazo a este tipo de conductas y asegurando su responsabilidad con la transparencia y el respeto a la ley.

Asimismo, la secretaría reiteró su compromiso con la ciudadanía de mantener una policía profesional, cercana y honesta, y exhortando a continuar denunciando cualquier irregularidad a través de la línea de emergencia 911 y para denuncias anónimas el 089.

Román González
