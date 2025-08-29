Por ataques armados en 2024 y 2025 en Ciudad Obregón, Luis Enrique "N" enfrenta proceso penal

Luis Enrique "N", de 20 años, fue puesto en prisión preventiva, tras ser señalado por hechos criminales ocurridos entre 2024 y 2025, relacionados con delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de varias víctimas.

En un primer caso, las investigaciones establecen que el 26 de enero de este año, en la colonia Los Ángeles, el imputado, en compañía de otro copartícipe, atacó con arma de fuego a José Guadalupe "N", de 25 años, ocasionándole la muerte.

El sujeto fue detenido mediante orden de aprehensión y se reservó su derecho a declarar; la defensa solicitó ampliación del término constitucional a 144 horas, mientras que la autoridad judicial decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Además, la Fiscalía presentó imputación en contra de Luis Enrique por tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de tres, en perjuicio de Kimberly Joceline "N", de 17 años, Martín Humberto "N", de 37, y Eduardo Daniel Francisco "N", de 15.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2024 en la colonia Campanario de Ciudad Obregón, cuando el procesado y un cómplice dispararon contra las víctimas, quienes lograron evadir el ataque al huir a bordo de un vehículo.