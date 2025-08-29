Capturan a sujeto con droga al sur de Ciudad Obregón

Elementos de Policía Municipal y de la Marina detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, tras ser sorprendido en posesión de varios envoltorios con dosis de droga.

La detención se realizó tras atenderse un reporte ciudadano sobre una persona alterando el orden público en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón. Una vez en el lugar, los oficiales localizaron al individuo quien se identificó como Ángel Francisco "N", de 36 años de edad, a quien se le encontraron 12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina o crystal, por lo que el sujeto quedó detenido.

Por tal motivo, Ángel Francisco fue trasladado al edificio de Seguridad Pública Municipal, para la elaboración del Informe Policial Homologado. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley.