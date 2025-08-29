  • 24° C
Policiaca

Bomberos rescatan a mujer atrapada en vehículo tras fuerte choque en Ciudad Obregón

El percance sucedió en la calle Morelos y Nuevo León; tres automóviles estuvieron involucrados

Ago. 29, 2025
Los bomberos rescataron a la mujer que estaba atrapada dentro del vehículo tras el fuerte impacto (Foto: Roke Arballo)
Con ayuda de las “quijadas de la vida”, elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme rescataron a una mujer que se encontraba atrapada dentro de un vehículo, el cual, participó en un fuerte accidente de tránsito.

Los hechos sucedieron esta mañana, en la intersección de la calle Morelos y Nuevo León, en la Zona Norte de Ciudad Obregón.

La fémina viajaba en el asiento del copiloto de un sedán Lincoln MK-Z de color plata, mismo que fue embestido por una pick up Dodge Dakota de color blanco. En el percance también participó un sedán Kia Forte de color blanco y de modelo reciente.

imagen-cuerpo

Testigos indicaron que el Lincoln transitaba por la Nuevo León hacia el sur, y al llegar al cruce con la Morelos, el conductor no hizo alto.

De este modo, fue embestido por la pick up que se desplazaba hacia el oriente, con preferencia de paso. A su vez, también fue impactado el Kia, que transitaba por la Nuevo León rumbo al norte.

Fue a causa del impacto que la mujer quedó atrapada en el habitáculo del sedán Lincoln, pues la puerta quedó trabada, por lo que los bomberos la cortaron con la herramienta hidráulica.

Posteriormente; con apoyo de paramédicos de Cruz Roja, la sacaron del auto, y la trasladaron a un hospital para valoración médica.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
