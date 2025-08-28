  • 24° C
Policiaca

Aseguran 11 máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

La diligencia se realizó el pasado lunes en la colonia Jacinto López

Ago. 28, 2025
Las máquinas estaban dentro de un domicilio ubicado en la colonia Jacinto López, en Hermosillo
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Policía Municipal de Hermosillo, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en las calles Monteverde y Granados, de la colonia Jacinto López, donde decomisaron 11 máquinas tragamonedas.

El operativo, realizado el pasado 25 de agosto, permitió el aseguramiento de los dispositivos electrónicos, mismos que fueron retirados conforme a los protocolos legales vigentes.

Todos los indicios quedaron debidamente embalados y puestos a disposición del agente Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.

Roke Arballo
